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В ФРГ раскрыли причины отказа Берлина от поставок вооружения Киеву

Spiegel: ФРГ боится появления немецких танков в России впервые с ВОВ из-за действий Киева
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze
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Журнал Spiegel, ссылаясь на источники в немецком правительстве, объяснил отказ Берлина от поставок своих танков Киеву опасениями «появления» боевых машин в России.

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По их информации, в ФРГ опасаются, что Украина может использовать тяжелое вооружение для попытки вторжения на российскую территорию, в чем просматриваются параллели с действиями фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны

« [Это] будет означать, что немецкие танки снова окажутся в России», — отмечается в статье от 3 июня.

Собеседники издания также подчеркнули определенное недоверие Берлина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«И это тоже причина, по которой оборонная промышленность Германии не получила разрешения на поставку боевых танков», — заключили источники.

Ранее, 5 июня, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пристыдил германские власти за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder, назвав это позором.

28 мая стало известно, что за последние недели правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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