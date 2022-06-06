В Финляндии оценили реакцию России на вступление страны в НАТО

Глава полиции государственной безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари в интервью газете Financial Times 5 июня сказал, что в стране удивлены отсутствием давления России в связи с желанием скандинавского государства присоединиться к НАТО.

«Пока довольно тихо (со стороны РФ) и будем надеяться, что так оно и останется. То, что ничего не происходит — это позитивный момент. Но позитивным моментом также является и то, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — приводит его слова «Газета.Ru».

Пелттари предположил, что Москва могла принять решение Финляндии в североатлантический альянс либо России интересно, можно ли будет влиять на количество присутствующих войск НАТО или присутствие ядерных вооружений в стране.

«Их интересует, каким членом НАТО будет Финляндия после вступление в альянс», — высказал Пелттари предположение властей Финляндии о российских ожиданиях.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, сообщила о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.