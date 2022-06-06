Школьник утонул в реке под Челябинском

В поселке Череповка Челябинской области в реке Увелка утонул 10-летний мальчик. Его тело извлекли из воды пожарные.

Несчастный случай произошел 3 июня. Мальчик один пошел купаться. Другие обстоятельства случившегося пока неизвестны, их установит следствие, сообщает ИА «Ура.Ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что пропавшего 3 июня восьмилетнего мальчика в хуторе Тарасов Даниловского района Волгоградской области нашли мертвым на дне реки Медведица. По предварительным данным, ребенок утонул. Тело мальчика без телесных повреждений и признаков насильственной смерти.