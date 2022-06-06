Реклама
Прямой эфир
Мир
Дело Деппа расценили как надежду на возрождение карьеры для многих звезд Голливуда
Общество
Иммунолог Крючков назвал вероятные сроки завоза оспы обезьян в Россию
Мир
Посол Салливан допустил закрытие посольств США в Москве и РФ в Вашингтоне
Экономика
Банки спрогнозировали снижение ключевой ставки до 10%
Мир
Армия США подарила итальянке торт вместо украденного 77 лет назад
Мир
Россия и Сербия могут перейти к расчетам в национальных валютах
Мир
В Финляндии заявили об отсутствии давления РФ на страну из-за вступления в НАТО
Экономика
В России предложили ограничить число самолетов Airbus и Boeing
Мир
Politico сообщила о несогласии США на снятие санкций против России
Экономика
Оборот трансграничной онлайн-торговли сократился на треть
Общество
Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 6 июня

Школьник утонул в реке под Челябинском

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Череповка Челябинской области в реке Увелка утонул 10-летний мальчик. Его тело извлекли из воды пожарные.

Несчастный случай произошел 3 июня. Мальчик один пошел купаться. Другие обстоятельства случившегося пока неизвестны, их установит следствие, сообщает ИА «Ура.Ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что пропавшего 3 июня восьмилетнего мальчика в хуторе Тарасов Даниловского района Волгоградской области нашли мертвым на дне реки Медведица. По предварительным данным, ребенок утонул. Тело мальчика без телесных повреждений и признаков насильственной смерти.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022