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«Известия» показали уничтожение украинских боевиков на востоке ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские войска продолжают спецоперацию по защите Донбасса. В ходе освобождения территорий военнослужащие армии России выбивают оставшихся боевиков с востока Луганской Народной Республики (ЛНР). Освобождение региона 6 июня показала съемочная группа «Известий»

Судьба Донбасса решается в эти дни. Ожесточенные бои идут на Донецком направлении, а также на востоке ЛНР. Украинских неонацистов, оставшихся здесь, методично уничтожают с помощью российской авиации.

Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины
Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

Совместно с Народной авиацией ЛНР российские солдаты теснят противника в районе Золотого. Кроме того, они освободили Камышеваху и часть Северодонецка. Взятие этого города станет переломной точкой в освобождении региона, так как позволит практически полностью освободить территорию ЛНР от радикалов.

Боевики, загнанные в угол, отбиваются словно наотмашь и без разбору. Из-за их обстрелов многие поселения Донбасса теперь практически полностью разрушены. Они не прекратили бить по мирным людям и на этот раз, запустив ракеты из реактивной системы «Ураган» по Стаханову, из-за чего пострадали и погибли местные жители.

Российские военнослужащие продолжают выполнять свой воинский долг во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 6 июня военкор «Известий» Богдан Степовой показал зачистку Северодонецка союзными войсками России и ЛНР. Отмечается, что большая часть города уже освобождена, а вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации скоро замкнется кольцо.

Кроме того, Минобороны в тот же день показало работу российских экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые выполнили боевые задачи по уничтожению военной инфраструктуры украинских боевиков.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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