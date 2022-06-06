Politico: США не ослабят санкции против России при возобновлении экспорта зерна с Украины

США не будут снимать антироссийские санкции в рамках сделки по вывозу зерна с Украины на мировой рынок. Об этмо 5 июня сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Вашингтон смотрит на переговоры Организации Объединенных Наций и России насчет экспорта украинского зерна со скепсисом, отмечает газета. Призывы же России снять санкции для облегчения наступающего продовольственного кризиса вызвали негодование в Конгрессе США, где против компромисса с Москвой выступила фракция республиканцев.

Эта позиция находит поддержку и в органах исполнительной власти США, о чем стало известно от одного из источников Politico. По его словам, Вашингтон смотрит на запрос Москвы как на «дипломатию вымогательства» и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, Америка не может оказать прямое влияние на ситуацию, поскольку сама отказалась от непосредственного военного присутствия на Черном море и сосредоточилась на оружейных поставках Киеву.

Все эти факторы привели к тому, что США не хотят обсуждать с Россией возможный компромисс в вопросе санкционного давления на нее, подытожила Politico.

Мировой продовольственный кризис, в том числе дефицит пшеничного зерна, набирает обороты. Всемирная продовольственная организация при ООН 5 июня сообщила о том, что из-за ситуации вокруг Украины в 2023 году может случиться недостаток продуктового сырья и его подорожание, что скажется на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн человек.

25 мая китайское издание «Синьхуа», анализируя причины продовольственного кризиса, пришло к выводу, что провоцирующим его фактором являются антироссийские санкции Запада, которые вместе с ситуацией вокруг Украины привели к тому, что Россия и Белоруссия не могут вести экспорт удобрений и сельскохозяйственных культур, которые могли бы помочь предотвратить кризис.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко призвал снять антироссийские санкции для решения проблемы продовольственного кризиса, так как введенные ограничения, по его словам, мешают мировой торговле.

17 мая цена на пшеницу на европейском рынке составила €435 за 1 т, побив все рекорды. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии, втором по величине производителе пшеницы.

17 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.