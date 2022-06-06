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Военкор «Известий» побывал в зоне боев за Северодонецк

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают зачистку Северодонецка. Большая часть города освобождена, а кольцо вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации скоро замкнется, рассказал военкор «Известий» Богдан Степовой с линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины (ВФУ).

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В районе Северодонецка мобильные группы народной милиции ЛНР помогают продвижению пехотных подразделений в городе, тяжелые минометные расчеты уничтожают огневые точки противника. Серьезную огневую поддержку войскам, освобождающим город, оказывают артиллерийские подразделения ВС РФ.

Солдаты и офицеры ЛНР, с которыми пообщались «Известия», уверены, что Лисичанско-Северодонецкую агломерацию скоро освободят.

«Враг еще огрызается, но и мы видим, что он слабеет. Раньше украинские минометы работали исключительно после появления над нашими головами квадрокоптеров. Эти «птички» искали цели и корректировали огонь. Теперь мы их практически не видим. Огонь часто ведется по площадям или по заранее пристрелянным важным целям — отдельным зданиям или развилкам дорог, например», — рассказал военнослужащий ЛНР Игорь.

Два с лишним месяца назад подразделению изрядно доставалось от украинской артиллерии. По словам военнослужащих, при выходе на рубеж они первым делом начинали рыть окопы всем, что было под рукой, даже руками и касками. Настолько сильный был огонь.

Тогда техническое оснащение ВФУ позволяло держать передовые подразделения в постоянном напряжении. Бойцы рассказали, что раньше не могли даже включить на позициях электрогенератор для того, чтобы подзарядить рации или дать свет в блиндажи.

Сейчас на этом участке фронта превосходство союзных сил чувствуется во всем. В районе Северодонецка действия пехоты ЛНР активно поддерживает не только артиллерия, но и танки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Птичку» не жалко: как войска ЛНР борются с беспилотниками противника»

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