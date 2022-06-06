В Херсонской области собрали урожай клубники

До 2014 года херсонские овощи и фрукты регулярно поставлялись в Российскую Федерацию, но затем киевские власти лишили аграриев своего главного рынка сбыта. Сейчас на прилавках российских магазинов и рынков вновь появилась надпись «херсонская клубника». На сборе урожая ягоды в понедельник, 6 июня, побывала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Фермеры из Херсонской области уже завершают сбор продукции. В этом им во многом помогла Россия. На регулярной основе из Крыма в область поставляется топливо, благодаря чему аграрии могут использовать свою сельскохозяйственную технику. Открытие государственной границы позволило им приобретать необходимые удобрения, а часть необходимых для выращивания товаров, например, тара для ее сбора и перевозки, поставляется в регион бесплатно.

Раньше в регионе работали компании, которые занимались заморозкой овощей и фруктов, сейчас же весь урожай клубники необходимо сбывать сразу.

Завершающийся сезон клубники уже в большом количестве был реализован в Республику Крым, а некоторые машины с ягодой отправился и в другие регионы России. На следующий сезон фермеры планируют увеличить свои посевные мощности, уже не боясь того, что столкнутся с какими-либо трудностями.

30 мая стало известно, что из Херсонской области в Россию начат экспорт зерна прошлого урожая. Также решается вопрос о поставках семечек для производства масла на местные и российские заводы.

3 июня в Российском ботаническом обществе дали советы по выбору свежей клубники. Так, стоит обращать внимание на хвостик и листики. Они должны быть зелеными, не увядшими.