Ведущему итальянского канала La7 Джилетти стало плохо после интервью с Захаровой

Телеведущий Массимо Джилетти с итальянского телеканала La7 почувствовал себя плохо после беседы с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой 5 июня.

Журналист находился в Москве на связи со студией в Риме и брал интервью у Захаровой по Skype. После окончания диалога с пресс-секретарем МИД Джилетти начал обсуждать беседу с гостями программы Non è l'Arena. Через несколько минут участники передачи заметили, что журналисту стало плохо.

«О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо!» — воскликнула его соведущая.

Кадры самого инцидента в эфир не попали, так как передача ушла на рекламу.

После перерыва передача возобновилась без Джилетти, его коллега заявила, что журналист испытал внезапное ухудшение самочувствия. Однако, спустя 10-15 минут Джилетти вновь вышел на связь с каналом, добавляет «Газета.Ru».

«Было очень холодно, возможно, у меня упал сахар в крови», — цитирует портал Adnkronos журналиста после возвращения в эфир.

Во время беседы Захарова и Джилетти затронули актуальные проблемы международной повестки. Так, они обсудили проблемы диалога России со странами Запада и русофобскую политику, которой они придерживаются. В ходе интервью Захарова также подтвердила факт закрытия воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который должен был посетить Сербию 6 июня.