В России предложили ограничить число самолетов Airbus и Boeing

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России предложил на законодательном уровне ограничить число эксплуатируемых в России иностранных самолетов, узнали «Известия».

Идея прозвучала на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России, которое прошло 31 мая. «Известия» ознакомились с рабочей версией протокола заседания.

«Во избежание рисков, связанных с деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей (ограничение поставок запчастей, ограничение доступа к авиационным тренажерам, технической документации и т.п.), рассмотреть возможность введения на законодательном уровне ограничения относительной доли воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся в гражданской авиации России для выполнения внутренних воздушных перевозок», — сказано в проекте протокола.

Конкретных цифр по доле самолетов, которые следует оставить в эксплуатации, пока нет, сообщил «Известиям» председатель комитета по безопасности полетов Союза авиапроизводителей Геннадий Щербаков.

Итоговый протокол заседания с предложениями будет направлен председателю правительства России или курирующему авиапром вице-премьеру Юрию Борисову, сообщил «Известиям» глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Российские авиакомпании сегодня эксплуатируют преимущественно иностранные самолеты. Парки крупнейших перевозчиков состоят из иностранной техники — «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind, Azur Air эксплуатируют только зарубежные самолеты. В парке «Аэрофлота», по данным источника «Известий», еще осталось четыре Superjet, которые до сентября перейдут его «дочке» — авиакомпании «Россия».

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