Министр экономики Швейцарии Пармелен заявил, что санкции против России не достигли цели

Запад не достиг целей, которые ставил, когда вводил санкции против России. Такое заявление сделал 5 июня министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

«Главный вопрос состоит в том, являются ли санкции эффективными. В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении <спецоперации России> на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — сказал министр в беседе с газетой Blick.

Министр утверждает, что результат введенных ограничений остается точно таким же, так как Россия компенсирует меньшие поставки нефти в Европу большим объемом экспорта в Азию, дополняет «Газета.Ru».

Также Пармелен уверил, что Швейцарию не затронет кризис из-за дефицита продуктов питания, так как она не делает крупных закупок ни у России, ни у Украины, однако подорожание зерна может косвенно затронуть страну.

Вывод, который делает министр — отсутствие системы глобальной безопасности скажется на всем мире, ведь продовольственный кризис дестабилизирует ситуацию в Северной Африке, что может привести к новым конфликтам и росту числа беженцев.

Ранее в этот же день экономист Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро предупредил об ухудшении продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. По его прогнозам, в следующем году кризис может привести к недостатку сырья и его подорожанию, что скажется на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн человек.

25 мая в китайском издании «Синьхуа» причиной крупнейшего продовольственного кризиса в Европе назвали антироссийские санкции со стороны Запада. Отмечается, что в настоящее время не ведется продажа удобрений из России и Белоруссии, также остановлен экспорт пшеницы и кукурузы с российской и украинской территорий.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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