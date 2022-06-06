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Армия США подарила итальянке торт вместо украденного 77 лет назад

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Фото: Today
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Итальянка Мери Мион получила на свое 90-летие от гарнизона армии США, базирующегося в стране, символический подарок. Торт был вручен в качестве извинений за кражу такого же праздничного пирога 77 лет назад. Об этом написало издание Today.

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В 1945 году на 13-летие Мери ее мать испекла торт с безе и фруктами, но девочка со всей семьей пряталась на чердаке от немецких солдат.

Потом спустившись, она обнаружила, что торт похищен.

«Ее счастье превратилось в разочарование позже, когда находчивые американские солдаты ушли с ее праздничным тортом», — сказал американский полковник Мэтью Гомлак во время специальной церемонии, организованной для пожилой женщины. Он также принес извинение за произошедшее.

Со слезами на глазах Мион, сообщила, что намерена съесть этот десерт со всей своей семьей, вспоминая это чудесное поздравление.

Ранее, кондитерская фабрика в Белгородской области выпустила шоколад «Алешка» в честь первоклассника, который на протяжении нескольких недель встречает у дороги российскую армию, следующую в район проведения спецоперации по защите Донбасса. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, захотелось поделиться этим теплом с военными. Самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень.

Первая партия шоколада была отправлена раненым военным в госпитали, а также тем, кто находится на передовой, рассказал Гладков. Также получил сладость и сам мальчик. В магазинах шоколад продаваться не будет.

По словам самого Алеши, он встречает российских военных, чтобы осчастливить их. Сначала мальчик надевал форму, подаренную мамой и бежал на дорогу с флагом, но теперь у него есть и шлемофон, который он получил в подарок от одного из проезжавших мимо танкистов.

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