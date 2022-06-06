Эксперт указал на искаженные данные иностранных разведок о ВС РФ

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают наносить удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины, несмотря на искаженные данные иностранных разведок, заявил в комментарии «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В Минобороны рассказали, что в Киеве были уничтожены поставленные из Европы танки, а в Донбассе поразили заводские цеха, в которых украинские формирования вели ремонт боевой техники. За сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, сообщили в военном ведомстве РФ.

«Россия наглядно опровергает утверждения иностранных разведок и киевского режима, что у нее заканчиваются высокоточные ракеты. Прицельные удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры продолжаются ежедневно, хотя еще в марте заявлялось, что российские арсеналы почти опустели», — отметил он.

Эксперт добавил, что в боях опробованы все российские авиационные ракеты, включая Х-101 и Х-555 дальней авиации, новейшие гиперзвуковые «Кинжалы» и передовые разработки для оперативно-тактической и армейской авиации.

Сухопутные войска интенсивно применяют «Искандеры» с аэробаллистическими и крылатыми ракетами. Надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота стреляют по наземным целям «Калибрами», а береговые комплексы — сверхзвуковыми «Ониксами».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины»