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Российские саперы разминировали сельскохозяйственные поля в ЛНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России опубликовало кадры, на которых военнослужащие помогают жителям Луганской Народной Республики (ЛНР) разминировать сельскохозяйственные угодья. Разминирование полей саперы подразделений Воздушно-десантных войск проводят ежедневно.

«Единственная сложность в работах — это объем. Разминировать поля перед тем, как выпустить на них технику, убедится, что это безопасно. Вдобавок погодные условия немного утяжеляют работу. <…> Работаем в двойках по полчаса, практически каждый день», — рассказал один из военнослужащих инженерного подразделения ВДВ.

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Директор сельскохозяйственного предприятия Юрий Котов рассказал, что на их территории разминировано практически всё, а если остались небольшие участки, то это вопрос нескольких недель. На безопасных территориях уже идет работа.

«На данный момент на этом поле происходит посев подсолнечника и параллельно сразу же внесение гербицидов, которые помогут нам убрать все сорняки с этого поля. В результате оно будет чистое, и это позволит получить хорошие быстрые всходы», — объяснил Юрий.

Местные жители говорят, что жить и растить урожай, когда рядом находятся заминированные поля, очень тяжело, но теперь жизнь немного налаживается, потому что появилась возможность обрабатывать почву и сеять зерно.

4 июня «Известия» показывали, как военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа разминируют населенные пункты в Харьковской области. Саперные подразделения выезжают на разминирование приусадебных участков и сельхозугодий по запросам местных жителей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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