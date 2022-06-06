МИД объяснил отказ США от «принципиальности» «рикошетом» от санкций против РФ

Соединенные Штаты Америки отказались от своей «принципиальности» по итогу столкновения с результатами развязанной самой страной экономической войны против России. Об этом в понедельник, 6 июня, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Изменение американской риторики отражает новый подход Вашингтона к диалогу с Венесуэлой, пояснил дипломат.

«То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся «принципиальность» рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США. Это всего лишь один из примеров действий Вашингтона, приведших к разбалансировке глобального энергетического рынка», — рассказал Щетинин в беседе с ТАСС.

«Конъюктурной» политике Вашингтона дипломат противопоставил принципиальную позицию Москвы, которая последовательно выступала за снятие всех односторонних ограничений против Венесуэлы и нормализацию отношений между странами на основе равноправия.

«США сами разрушили некогда эффективное взаимодействие с Каракасом в области поставок энергоносителей. Уперто наращивая санкционное давление, ввели фактический запрет на экспорт нефти из Венесуэлы и импорт нефтепродуктов в эту страну», — подчеркнул Щетинин.

Он напомнил о последовательной политике «выдавливания» боливарианцев из международной финансовой структуры и обратил внимание, что этот напор не был смягчен даже во время пандемии коронавируса.

Щетинин подчеркнул, что в самом Каракасе «прекрасно понимают, кто есть кто», и в этой связи взаимодействие Венесуэлы с Россией продолжает развиваться.

«Наше взаимодействие продолжается и будет развиваться независимо от санкций — будь то антивенесуэльские или антироссийские», — заключил дипломат.

В январе 2019 года США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Они не позволяют фирме получать оплату за экспорт нефти в Штаты, также заморожено $7 млрд ее активов в США.

По данным NYT, администрация Джо Байдена начала кампанию по «отделению России от ее оставшихся международных союзников на фоне расширяющегося противостояния из-за Украины». Именно этим, как отмечают источники издания, вызвана первая за многие годы поездка американской делегации на переговоры с правительством Николаса Мадуро.

16 марта глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия сообщил о том, что переговоры страны с США впервые за много лет касались сугубо нефтедобычи.

4 мая агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о том, что президент США Джо Байден намерен ослабить санкции против Венесуэлы в ответ на уступки президента Венесуэлы Николаса Мадуро Всемирной продуктовой организации, а также освобождение из тюрьмы представителей компании Citgo 6.

Смягчение санкций против Венесуэлы произошло 18 мая. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подчеркнула, что послабления ограничений коснулись в первую очередь нефтегазового сектора страны и были направлены на то, чтобы западные энергетические компании смогли возобновить диалог со своими латиноамериканскими коллегами по поставкам углеводородов.