Россия и Сербия могут перейти к расчетам в национальных валютах

Москва и Белград работают над тем, чтобы перейти к расчетам в национальных валютах. Об этом «Известиям» в понедельник, 6 июня, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, отвечая на вопрос, по какой схеме Белград платит за российский газ.

«Сербия остается дружественной страной, поэтому по отношению к ней действуют прежние условия. Вместе с тем — в нашей торговле в целом — задача перехода на оплату в национальных валютах поставлена и постепенно будет решаться», — сказал дипломат.

В конце мая 2022 года стало известно, что Москва и Белград договорились о поставках российского природного газа в Сербию. По словам вице-премьера, министра горной промышленности и энергетики Сербии Зораны Михайлович, стоимость по новому соглашению, которое рассчитано на три года, составит $400 за 1 тыс. куб. м.

«То есть в 3-4 раза ниже, чем у других стран, которые покупают газ на рынке. Нам осталось согласовать дополнительные объемы, которые, конечно, будут дороже, но всё равно не будут такие дорогие, как цены на бирже», — сказала политик.

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