Реклама
Прямой эфир

Посол РФ рассказал об отношении Москвы к стремлению Сербии в Евросоюз

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Predrag Milosavljevic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стремление Сербии в Евросоюз (ЕС) для отношений Москвы и Белграда проблем не представляет. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник, 6 июня.

Ни вашим ни нашим: почему Сербия раздражает и Москву, и Запад
Как долго удастся Белграду балансировать

«На данный момент и на ближайшую перспективу еврокандидатский статус Белграда абсолютно не является помехой для развития наших отношений при понимании — а это понимание подтверждено, мы надеемся, оно устойчивое, — что Белград будет проводить именно ту линию, которую проводит в настоящее время. Сейчас мы не можем сказать, что Белград безоговорочно присоединяется ко всем решениям ЕС, к чему его, выходя за все рамки приличий, подталкивают из Брюсселя, Вашингтона, Берлина», — сказал он.

В мае 2022 года Россия заявила об изменении своей позиции по возможному вступлению в Евросоюз Украины. Если раньше ее интеграция в это объединение нареканий не вызывала, то теперь, как сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва смотрит на эту перспективу так же, как на стремление страны в НАТО.

Процесс вступления Сербии в ЕС начался в 2005 году; заявку на членство она подала в 2009-м, а статус кандидата получила в 2012-м. Брюссель заявлял, что Белград может стать частью объединения к 2025 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022