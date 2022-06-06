Посол РФ рассказал об отношении Москвы к стремлению Сербии в Евросоюз

Стремление Сербии в Евросоюз (ЕС) для отношений Москвы и Белграда проблем не представляет. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник, 6 июня.

«На данный момент и на ближайшую перспективу еврокандидатский статус Белграда абсолютно не является помехой для развития наших отношений при понимании — а это понимание подтверждено, мы надеемся, оно устойчивое, — что Белград будет проводить именно ту линию, которую проводит в настоящее время. Сейчас мы не можем сказать, что Белград безоговорочно присоединяется ко всем решениям ЕС, к чему его, выходя за все рамки приличий, подталкивают из Брюсселя, Вашингтона, Берлина», — сказал он.

В мае 2022 года Россия заявила об изменении своей позиции по возможному вступлению в Евросоюз Украины. Если раньше ее интеграция в это объединение нареканий не вызывала, то теперь, как сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва смотрит на эту перспективу так же, как на стремление страны в НАТО.

Процесс вступления Сербии в ЕС начался в 2005 году; заявку на членство она подала в 2009-м, а статус кандидата получила в 2012-м. Брюссель заявлял, что Белград может стать частью объединения к 2025 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»