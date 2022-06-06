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Дело Деппа расценили как надежду на возрождение карьеры для многих звезд Голливуда

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Фото: Global Look Press/CNP/Ron Sachs
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Тренд, заданный движением MeToo, который подразумевает принимать на веру обвинения в насилии, выдвинутые женщиной, похоже, иногда дает сбой. Свидетельством тому стало судебное разбирательство бывших супругов, актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд, полагают эксперты, опрошенные «Известиями».

Херд была в первых рядах движения против секс-домогательств и успешно разыгрывала эту карту несколько лет. За это время Деппа выгнали из популярной кинофраншизы «Пираты Карибского моря». Потом расторгли все коммерческие контракты, кроме одного – Dior, который, как оказалось, не прогадал, сохранив звезду. Как сообщает The Guardian, после того, как обвинения актрисы в насилии были признаны ложными, фанаты стали скупать парфюм в знак поддержки любимого актера, продемонстрировав удар по «культуре обмены».

Ответный удар: Джонни Депп отсудил у экс-супруги $15 млн
Долгие судебные разбирательства закончились поражением Эмбер Херд

«Многие сейчас очень недовольны тем, во что превратилось движение MeToo. Оно обернулось преследованием всех подряд. И было много ложных обвинений именно в рамках MeToo. Так что остался неприятный осадок, в связи с этим движением», — отметил в интервью «Известиям» кинопродюсер Тарик Нашид.

Радикальные феминистки, члены BLM, борцы за права ЛГБТ — теперь фактически проигравшая сторона в процессе «Депп против Херд».

«Подобные обвинения, как правило, направлены против мужчин. И, на самом деле, никогда по-настоящему не расследуются, а заведомо принимаются за истину. Но здесь вдруг произошло прямо противоположное», — подчеркнул адвокат, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Это реалити-шоу из суда Вирджинии создало прецедент, когда «Отмена» дрогнула. Теперь для многих голливудских звезд, чьи карьеры были разрушены, в частности, Кевина Спейси, Вуди Аллена и Мела Гибсона есть шанс.

Ранее, 1 июня, присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по встречному иску Херд.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что был обязан перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

На следующий день адвокат актрисы Элейн Бредеховт заявила, что знаменитость не в состоянии выплатить $10,35 млн. По ее словам, Херд проиграла дело, потому что были скрыты весомые части доказательств виновности Деппа. Адвокат также назвала приговор «неудачей для всех женщин в суде и за его пределами».

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».

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