Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 6 июня

Переменная облачность без осадков ждет жителей Москвы и области в понедельник, 6 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов.

В Московской области синоптики прогнозируют днем от +19 до +24 градусов, в ночное время +6…+11 градусов.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ко Дню России, который отмечается в стране 12 июня, жителей центральной части страны ожидает по-июльски теплая погода. Такая погода будет способствовать прогреву воды в реках и озерах, однако комфортно купаться можно будет ближе к середине месяца.