Politico сообщила о несогласии США на снятие санкций против России

США не собираются снимать санкции против России в рамках сделки по экспорту зерна с Украины. Об этом 5 июня рассказала газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

В издании отмечают, что Вашингтон скептически относится к переговорам Организации Объединенных Наций и России касательно ситуации с вывозом украинского зерна из заминированных и заблокированных Киевом украинских портов, несмотря на первоначальную поддержку подобных обсуждений.

Призывы России снять санкции против нее также вызвали резко негативную реакцию в Конгрессе США, где против уступок Москве высказалась республиканская фракция.

Кроме того, Америка не способна прямо повлиять на ситуацию, так как отказала Украине в непосредственной военной помощи на Черном море и вместо этого сосредоточилась на поставках оружия, отмечает издание.

Всё это приводит к тому, что Америка отказывается рассматривать вариант уступок России в вопросе санкционного давления на нее.

«США не согласятся на сделку, которая снимет какое-либо экономическое давление на Кремль», — прокомментировал ситуацию один из источников издания.

Мировой продовольственный кризис, в том числе дефицит пшеничного зерна, набирает обороты. Всемирная продовольственная организация при ООН 5 июня сообщила о том, что из-за ситуации вокруг Украины в 2023 году может случиться недостаток продуктового сырья и его подорожание, что скажется на увеличении количества недоедающих более чем на 13 млн человек.

25 мая китайское издание «Синьхуа», анализируя причины продовольственного кризиса, пришло к выводу, что провоцирующим его фактором являются антироссийские санкции Запада, которые вместе с ситуацией вокруг Украины привели к тому, что Россия и Белоруссия не могут вести экспорт удобрений и сельскохозяйственных культур, которые могли бы помочь предотвратить кризис.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко призвал снять антироссийские санкции для решения проблемы продовольственного кризиса, так как введенные ограничения, по его словам, мешают мировой торговле.

17 мая цена на пшеницу на европейском рынке составила €435 за 1 т, побив все рекорды. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации называют последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии, втором по величине производителе пшеницы.

17 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.