Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой

Ведущий программы итальянского канала La7 Массимо Джилетти почувствовал себя плохо после интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой в воскресенье, 5 июня.

После интервью с Захаровой по Skype Джилетти с гостями в студии передачи Non è l'Arena («За кулисами») собрался обсудить беседу с представителем российского МИДа, но почувствовал себя плохо. Соведущая Джилетти несколько раз призвала помочь коллеге, после чего эфир телеканала заполнила реклама.

Позже коллега Джилетти подтвердила, что мужчине стало нехорошо.

«Было очень холодно, возможно, у меня упал сахар в крови», — цитирует портал Adnkronos журналиста, который вернулся в эфир через 15 минут отсутствия.

Джилетти находился в российской столице и выходил на связь с итальянской студией онлайн.

В ходе разговора Джилетти и Захарова затронули острые темы текущей международной повестки. В частности, обсуждались проблемы диалога России со странами коллективного Запада во главе США и русофобская политика. Захарова также подтвердила закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который должен был посетить Сербию 6 июня.