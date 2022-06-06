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Эксперты оценили перспективы Саммита Америк на фоне его бойкота

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Президент США Джо Байден так и не выработал конструктивную политику на латиноамериканском направлении, несмотря на предвыборные обещания, считают опрошенные «Известиями» региональные эксперты в преддверии девятого Саммита Америк, который откроется в Лос-Анджелесе в понедельник, 6 июня.

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Однако в этот раз лидеры крупнейших стран региона, включая Мексику и Бразилию, отказались от участия из-за решения Белого дома не приглашать Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. В Вашингтоне сослались на то, что ни одно из трех правительств не соблюдает принципы Межамериканской демократической хартии.

На этот жест президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не поедет на форум, если туда не позовут все страны региона. По последним данным, лидер решил отправить на саммит вместо себя главу МИД страны Марсело Эбрарда.

Коллега президента Никарагуа Даниэля Ортега из Гватемалы Алехандро Джамматтеи по той же причине решил бойкотировать Саммит Америк. К бойкоту также присоединились Боливия, Гондурас и страны Карибского сообщества (CARICOM).

Лидеры и представители государств, входящих в Боливарианский альянс для народов Америки (ALBA), назвали идеологически мотивированным и оскорбительным отказ Вашингтона приглашать представителей ряда стран региона.

«Бойкот Бразилии и Мексики не стоит воспринимать как негативный жест в адрес США. Да, эти страны — тяжеловесы региона, но их президенты не предпринимают согласованных усилий, чтобы противостоять Вашингтону или предложить альтернативы этому сотрудничеству», — заявил «Известиям» бразильский политолог, доцент Института социально-политических исследований (IESP) Жоао Фереш.

При этом директор института по изучению Кубы в Международном университете Флориды Хорхе Дуани считает, что бойкот саммита может свести на нет старания администрации Байдена повлиять на дела полушария и даже ослабить усилия по решению проблемы с нелегальной миграцией.

«Возможно, гораздо большие достижения будут достигнуты на параллельном форуме гражданского общества региона, на котором соберутся представители 43 неправительственных организаций», — предположил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Соединенные штатами: латиноамериканцы бойкотируют саммит с США»

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