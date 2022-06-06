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Представители «Единой России» встретятся в РФ с делегацией Народного совета ДНР

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Фото: TASS/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и лидер ее думской фракции Владимир Васильев проведут встречу с делегацией Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР), которая приедет в Москву по приглашению единороссов. Об этом в понедельник, 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы партии.

Ближе окажется: возможен ли в Луганске референдум о вхождении в состав РФ
В Госдуме не исключают появления аналогичной инициативы от властей ДНР

Отмечается, что в ходе беседы с председателем Народного совета ДНР Николаем Бидевкой, его заместителем Сергеем Прокопенко, а также с главами ряда комитетов республиканского парламента будут подведены итоги работы в рамках гуманитарной миссии «Единой России» на Донбассе.

«Также участники обсудят дальнейшие планы и, в частности, вопросы гармонизации законодательства и интеграционные процессы. В их числе — формирование специальных отраслевых рабочих групп при парламентах, в первую очередь в сферах здравоохранения, образования и экономики», — указывается в заявлении.

Официальный визит в Москву делегации парламента ДНР состоится 7 июня. Планируется выступление председателя Народного совета ДНР на пленарном заседании Госдумы.

Приезд донецкой делегации был анонсирован Турчаком на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности», который партия провела 26 мая. Пройдут межпартийные переговоры и встречи в обеих палатах Федерального Собрания РФ.

Ранее, 1 июня, глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), а также Херсонская область могут провести референдумы по вхождению в состав России уже в июле текущего года. По его словам, у России достаточно ресурсов для того, чтобы принять новые регионы в свой состав.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва не сомневается в возможности жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей самостоятельно определить судьбу своих регионов.

Тогда же Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России «вне всяких сомнений».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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