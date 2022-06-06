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Глава МИД Чехии Липавский заболел коронавирусом

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter-аккаунте политика 5 июня.

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«Я нахожусь на самоизоляции из-за COVID, но современные технологии могут разрешить и это. Спасибо Субраманьяму Джайшанкару за визит. Надеюсь, это путешествие напомнит вам времена, когда вы служили послом Индии в Чехии», — написал дипломат.

В свою очередь, глава индийского внешнеполитического ведомства пояснил в Twitter, что на встрече со своим чешским коллегой он обсуждал не только отношения двух стран, но и последствия кризиса вокруг Украины.

23 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила в своем Twitter, что заболела коронавирусной инфекцией. Шерман уточнила, что симптомы заболевания у нее легкие и она будет продолжать работать из дома.

4 мая в Госдепе уведомили о положительном тесте на коронавирус госсекретаря США Энтони Блинкена.

До этого, 26 апреля, COVID-19 заболела вице-президент США Камала Харрис. Ее болезнь протекала бессимптомно. Выявить коронавирусную инфекцию помог ПЦР-тест.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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