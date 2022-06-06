Власти Чечни подтвердили установление контроля над жилой зоной Северодонецка

Российские военные установили контроль над жилыми районами Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР), о чем стало известно в субботу, 5 июня.

Как уточняется в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, установление контроля над регионом подтверждается множеством видеоматераилов, на которых можно заметить российских военных, свободно передвигающих по городу ЛНР.

При этом украинская сторона продолжает распространять сообщения о том, что якобы в Северодонецке находятся украинские боевики.

4 июня ЛНР Леонид Пасечник сообщил «Известиям» о целях вооруженных сил республики в Северодонецке. По его словам части войск украинских нацистов остались лишь на промзоне завода «Азот». Киев ведет диверсионную работу, а республика обстреливается со стороны Лисичанска, к которому направляются войска.

В тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики Украины в ходе боев за Северодонецк несут критические потери — в некоторых подразделениях они составили до 90% личного состава.

2 июня Пасечник сообщал, что силы ЛНР контролируют все населенные пункты на территории республики, кроме Северодонецка и Лисичанска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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