В возрасте 70 лет скончался басист группы Bon Jovi Алек Джон Сач

Один из основателей музыкальной группы Bon Jovi и басист Алек Джон Сач умер в возрасте 70 лет. Сообщение об этом появилось в аккаунте группы в соцсети Twitter 5 июня.

Группа подтвердила его смерть, разместив изображение с логотипом Bon Jovi, дополненным надписью «Bon Jovi навсегда. Алек Джон Сач 1951-2022» и также комментарием группы.

«Алек, мы будем по тебе скучать... Он был оригиналом. Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью формирования группы. Если честно, мы нашли дорогу друг к другу через него — он был другом детства [ударника Bon Jovi] Тико [Торреса] и привел [бывшего гитариста группы] Ричи [Самбору] посмотреть наше выступление. Алек всегда был диким и полным жизни. Сегодня эти особые воспоминания вызывают у меня улыбку и слезы на глазах. Нам будет его очень не хватать», — говорится в посте.

Обстоятельства ухода музыканта из жизни не уточняются.