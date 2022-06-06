Президент Украины Владимир Зеленский использовал европейские страны в своих целях, уговорив их поставлять оружие. Такое заявление в воскресенье, 5 июня, в интервью газете Valeurs Actuelles сделал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Как подчеркнул парламентарий, отправки вооружений Киеву нельзя называть ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Это умышленное создание нового очага напряженности в Европе, которое в конечном счете нанесет ущерб всем.

«Владимир Зеленский — актер. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. <…> Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — заключил Мариани.

Ранее в этот день спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в психической адекватности президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, общаться с мировыми лидерами так, как это делает украинский лидер, по меньшей мере странно. Он отметил, что «лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но и против Германии».

26 мая в офисе Зеленского обвинили ФРГ в поражениях вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

15 апреля первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что президент Украины Зеленский ведет себя нагло и «отвязно» по отношению к Европе. Он напомнил, как украинский лидер заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Евросоюз должен давать Киеву по $7 млрд в месяц на социальные выплаты и нужды, не считая поставок оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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