Путин сообщил, что Россия сделает выводы в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

Россия сделает свои выводы, если Запад поставит Украине ракеты дальнего действия. Об этом в воскресенье, 5 июня, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если они (ракеты — Ред.) будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — указал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер также прокомментировал решение Вашингтона поставить Киеву новые системы залпового огня.

«Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня, они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства «Град», «Смерч», «Ураган», — отметил он.

Как подчеркнул российский президент, дальность поставляемых систем находится в прямой зависимости от используемых ракет.

«То, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, — это ракеты, которые как раз на 45–70 км в зависимости от типа ракеты летят. Ну то же самое было и с теми «Градами», «Ураганами», «Смерчами», о которых я сказал. Там тоже дальность — 40–70 км. Ничего нового нет», — объяснил Путин.

Что же касается поставок артиллерии, то, по мнению российского лидера, речь идет о восполнении утраченного, а цель таких действий — «затянуть как можно дальше вооруженный конфликт».

О поставках РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как критически важное для Киева.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства. Министр подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

В ответ на недовольство России госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сослался на обещания украинского правительства отказаться от использования HIMARS для нанесения ударов по территориям РФ. Однако китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times акцентировал внимание на некорректность подобного рода заявлений, так как любое оружие подвергается злоупотреблениям одной из сторон конфликта. Более того, по его словам, сама мысль довериться американским высказываниям в принципе недальновидна.

2 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться. Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь в тот же день назвал накачивание Украины западным оружием военным преступлением.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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