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IT-эксперт назвал возможную причину кибератак на украинский сервис Olltv

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Взлом системы стримингового сервиса Olltv мог произойти из-за уязвимости системы безопасности, предположил заместитель генерального директора компании по информационной безопасности Zecurion Александр Ковалев в комментарии «Известиям» в воскресенье, 5 июня.

«Это может быть простая история, когда у системы безопасности выявились какие-то уязвимости, либо сложнее. Но обычно, когда мы говорим про такого плана взломы, которые можно назвать несистемными, это больше история про уязвимости в системе безопасности различных сервисов. Если посмотреть историю взломов — вторжений в эфир — их было за всю историю относительно немного. Несмотря на то, что это интересно и хайпово, это достаточно сложная задача [для хакеров]. И если мы говорим про стриминговый сервис, про интернет-сервис, то варианты взлома разные», — пояснил он.

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Ковалев рассказал, что приложение, через которое смотрят контент, могло иметь бэкдоры (пробоины — фрагменты кода, который создается в процессе кодирования приложения или вводится в приложение хакером). Туда можно было давно заложить подмену IP-адреса, откуда забирается контент.

«В нужный момент это включается — и всё. Это не значит, что взлом был осуществлен час-два назад. Это могло быть сделано, когда угодно, а сейчас этим воспользовались. В любой кибератаке есть Kill Chain (модель жизненного цикла кибератаки — Ред.) и определенный процесс. В данном случае процесс навряд ли будет нам известен», — заключил эксперт.

Ранее, 5 июня, эфир украинского телеканала «Футбол 1» был взломан во время трансляции футбольного матча на некоторых онлайн-платформах. Вместо него транслировался российский телеканал «Известия» с репортажем об обстреле Донецка со стороны боевиков Украины.

О кибератаке сообщил комментатор прерванного репортажем «Известий» об обстреле Донецка матча Уэльс–Украина. А также украинские телезрители матча показали кадры со взломом стримингового сервиса Olltv. Представители сервиса отказались давать комментарии по вопросу инцидента.

Финал плей-офф в Кардиффе между сборными Уэльса и Украины завершился 5 июня со счетом 1:0. Единственный гол в игре — это автогол капитана украинской сборной Андрея Ярмоленко.

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