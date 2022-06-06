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Астраханцу Марату Кадргалиеву посмертно присвоили звание Героя России

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Уроженцу Харабалинского района Астраханской области Марату Кадргалиеву посмертно присвоили звание Героя России и медаль «Золотая Звезда». Об этом сообщила администрация Харабалинского района в своем аккаунте «ВКонтакте».

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Звание и медаль сержант Вооруженных сил России Кадргалиев получил за подвиги, которые он совершил во время спецоперации России по защите Донбасса.

«За самоотверженные подвиги сержант Марат Канатович Кадргалиев награжден медалью «Золотая звезда» с присвоением звания Герой Российской Федерации (Герой России) посмертно. Гордимся нашим земляком! Вечная слава герою!» — говорится в сообщении от 30 мая.

Уточняется, что Кадргалиев не раз спасал на поле боя раненых сослуживцев и командира, мужественно командовал подразделением тогда, когда в его роте не оставалось офицеров, прикрывал сослуживцев огнем.

С героем жители Харабалинского района простились 8 апреля. Сержанта Кадргалиева похоронили с воинскими почестями.

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают проявлять героизм и мужество во время спецоперации по защите Донбасса. Так, 5 июня от Минобороны РФ стало известно о подвиге роты старшего лейтенанта Мирлана Джумагалиева, которая смогла без потерь со стороны российских военнослужащих уничтожить вражеские огневые точки с личным составом и боеприпасами и тем самым развить наступление в порученном ей районе.

Днем ранее в Минобороны рассказали о мужестве командира мотострелкового батальона подполковника Александра Михайлова, который более двух недель сдерживал со своим батальоном превосходящие силы украинских националистов вблизи одного из населенных пунктов. За это время военные отбили более 40 атак боевиков.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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