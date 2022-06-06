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Российский военный техник спас несколько сослуживцев и боевых машин во время спецоперации

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Минобороны РФ в понедельник, 6 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Так, во время одного из боев старший прапорщик Александр Абрамов, старший техник десантно-штурмовой роты в тяжелых условиях боя под непрекращающимся обстрелом смог устранить все неисправности одной из боевых машин и вывести ее экипаж из-под вражеского огня. После этого Александр вернулся в зону боестолкновения, чтобы эвакуировать и другие поврежденные машины. На поле боя старший прапорщик Абрамов обнаружил БМД с неисправным поворотным механизмом башни, наводчик которой получил контузию от разорвавшегося рядом боеприпаса и был без сознания. Абрамов восстановил работоспособность башни, после чего огнем из этой
же башни уничтожил более 10 единиц живой силы противника.

Старший лейтенант Артем Иванов, заместитель командира зенитной ракетной батареи лично руководил работой зенитного ракетного расчета при отражении воздушных ударов противника с первых дней специальной операции. При попытке националистов поразить критически важные объекты российских вооруженных сил с помощью ракет «Точка-У», расчет под командованием старшего лейтенанта Иванова уничтожил оперативно-тактическую ракету «Точка-У» и два ударных беспилотника Bayraktar TB2. Высокий профессионализм и решительность Иванова и его подчиненных помогли сохранить жизни боевых товарищей и технику прикрываемых подразделений. Это позволило российским военнослужащим перейти в контрнаступление и разгромить наступающего противника.

Десантно-штурмовая рота, в составе которой действовал сержант Николай Губарь, командир боевой машины десантно-штурмового взвода, вела наступление на подконтрольные украинским националистам районы. В тяжелых условиях боя машина десанта сержанта Губаря получила повреждения и загорелась. Он смог организовать круговую оборону и совместно с наводчиком-оператором эвакуировал раненого механика-водителя. В ходе боя экипаж Николая Губаря оказался отрезанным от основных сил российских подразделений. Продвигаясь к своим, экипаж наткнулся на формирование националистических сил, однако благодаря мужеству и слаженным действиям личному составу удалось вернуться к основным силам десантно-штурмового батальона, уничтожив большое количество националистов.

Накануне Минобороны рассказали освобождении одного из поселков на подконтрольных националистам территориях. Во время наступления сержант Эдуард Ооржак уничтожил два опорных пункта противника, боевую машину пехоты и более 15 националистов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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