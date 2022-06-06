Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета главы МИД РФ Лаврова

Черногория, Болгария и Северная Македония в преддверии намеченного на 6–7 июля визита в Сербию главы МИД РФ закрыли воздушное пространство для самолета министра. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила сербская газета «Вечерне новости».

В результате, как отметило издание, поездка главы российского внешнеполитического ведомства в Сербию «оказалась под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».

Источник «Итерфакса» в Министерстве иностранных дел РФ позднее подтвердил, что Черногория, Болгария и Северная Македония не дали разрешения на пролет самолета Лаврова.

«Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — цитируется собеседник в материале «Газета.Ru».

В Сербии премьер-министр страны Ана Брнабич назвала ситуацию с визитом Лаврова «исключительно сложной». По ее словам, президент страны Александр Вучич вынужден был лично заниматься урегулированием возникших сложностей.

«Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит главы МИД России, вы бы могли подумать, что люди в кризисные времена, когда мир находится на грани Третьей мировой войны, заинтересованы в том, чтобы услышать его позицию, насколько бы ни были с ней не согласны», — подчеркнула Брнабич в эфире канала TV - pink.

Тем не менее, по ее словам, внешнеполитическая ситуация сложилась так, что «никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать».

В связи с новой обстановкой Вучич встретится с послом России в Сербии Александром Бокан-Харченко 6 июня в 10:00 (9:00 мск) в президентской резиденции.

25 мая Вучич заявил, что у Сербии на данный момент нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики. По его словам, республика не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан.

Ранее, 22 мая, президент Сербии признался, что другие государства оказывают давление на Белград по вопросу санкций. Однако, заверил Вучич, он и его коллеги намерены придерживаться своей политики до последнего.