Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минстрое сообщили об отсутствии угроз работе сайта министерства
Мир
Минобороны РФ сообщило об активизации боевиков в идлибской зоне Сирии
Общество
Синоптик пообещал по-июньски теплую погоду к концу недели
Мир
В Казахстане 76,7% граждан проголосовали за поправки в конституцию
Мир
Эфир украинского телеканала «Футбол 1» был прерван репортажем «Известий» об обстреле Донецка
Спорт
Баскетбольный клуб «Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Мир
Бывший украинский депутат сообщил об усилении охраны Зеленского
Мир
Явка на референдуме в Казахстане составила 67,65%
Мир
Автобус со школьниками упал в пропасть в Азербайджане
Мир
Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе
Мир
Три европейских страны закрыли небо для самолета главы МИД РФ Лаврова
Сюжет:

Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета главы МИД РФ Лаврова

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Черногория, Болгария и Северная Македония в преддверии намеченного на 6–7 июля визита в Сербию главы МИД РФ закрыли воздушное пространство для самолета министра. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила сербская газета «Вечерне новости».

Ни вашим ни нашим: почему Сербия раздражает и Москву, и Запад
Как долго удастся Белграду балансировать

В результате, как отметило издание, поездка главы российского внешнеполитического ведомства в Сербию «оказалась под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».

Источник «Итерфакса» в Министерстве иностранных дел РФ позднее подтвердил, что Черногория, Болгария и Северная Македония не дали разрешения на пролет самолета Лаврова.

«Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — цитируется собеседник в материале «Газета.Ru».

В Сербии премьер-министр страны Ана Брнабич назвала ситуацию с визитом Лаврова «исключительно сложной». По ее словам, президент страны Александр Вучич вынужден был лично заниматься урегулированием возникших сложностей.

«Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит главы МИД России, вы бы могли подумать, что люди в кризисные времена, когда мир находится на грани Третьей мировой войны, заинтересованы в том, чтобы услышать его позицию, насколько бы ни были с ней не согласны», — подчеркнула Брнабич в эфире канала TV - pink.

Тем не менее, по ее словам, внешнеполитическая ситуация сложилась так, что «никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать».

В связи с новой обстановкой Вучич встретится с послом России в Сербии Александром Бокан-Харченко 6 июня в 10:00 (9:00 мск) в президентской резиденции.

25 мая Вучич заявил, что у Сербии на данный момент нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики. По его словам, республика не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан.

Ранее, 22 мая, президент Сербии признался, что другие государства оказывают давление на Белград по вопросу санкций. Однако, заверил Вучич, он и его коллеги намерены придерживаться своей политики до последнего.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022