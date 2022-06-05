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Пять мирных жителей ДНР получили ранения в результате украинских обстрелов

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В результате обстрелов украинских боевиков в воскресенье, 5 июня, получили ранения пять мирных жителей ранее освобожденной территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция
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Как уточняется в Telegram-канале представительства, атаки велись на поселки городского типа Владимировка, Никольское, поселок Степное в ДНР и город Северодонецк в Луганской Народной Республике.

«Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1413 человек, в том числе 76 детей», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день был обстреляна привокзальная площадь в Киевском районе Донецка. Пострадали две мирные жительницы.

Корреспондент «Известий» Данил Емельянов 5 июня показал последствия обстрелов Донецка— поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла.

В сообщении отмечалось, что украинские националисты продолжают наносить удары по жилым кварталам в городах Донецкой и Луганской народных республик. Накануне под сильные обстрелы вновь попал Донецк. Боевики пустили 4 июня в сторону разных районов города десятки снарядов и ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Стало известно, что в результате вчерашнего обстрела Донецка украинскими военными пять человек погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. Также разрушены жилые квартиры, уничтожено более десятка гражданских автомобилей.

4 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. В результате этого инцидента загорелись жилые дома и автомобили.

ВСУ пустили в сторону Донецка 60 ракет из «Града»: 20 — в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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