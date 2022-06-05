Военкор ВГТРК сообщил о гибели генерал-майора Кутузова под Николаевкой

Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил в воскресенье, 5 июня военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Роман Кутузов — четвертый российский генерал, погибший в бою.. <...> Ром, Царствия тебе небесного. Ты ушел, как солдат, как воин. Не всякому это дано», — написал журналист.

Сладков уточнил, что Кутузов, с которым журналист начал дружить, когда тот был еще командиром полка, — выходец из ВДВ, « хороший человек был».

«С одной стороны, опять генерал повел в атаку людей. Как будто полковников мало (майоров, капитанов, сержантов…). А с другой — Роман был таким же командиром, как все, пусть и рангом повыше», — написал журналист с сожалением о гибели товарища.

Он подчеркнул, что у нас в очередной раз « генерал встает и сам, своим примером, ведет солдат в атаку».

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», Кутузов погиб во время выполнения боевой задаче в районе Николаевки Попаснянского района Луганской Народной Республики. За время службы генерал-майор Кутузов был награжден орденами Кутузова, Мужества, Почета, «За военные заслуги» и медалью «За отвагу».

Ранее, 2 июня, в Карачаевске состоялась церемония прощания с летчиком-aсом Канаматом Боташевым, погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента РФ Владимира Путина от 1 июня 2022 года Боташев удостоен Звезды Героя РФ.

24 февраля 2022 года президент России объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.