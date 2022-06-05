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Корреспондент «Известий» показал позиции националистов Украины под Авдеевкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин в воскресенье, 5 июня, показал позиции украинских боевиков под Авдеевкой, откуда они ведут обстрелы Донецка.

На кадрах видны позиции украинских силовиков за терриконом неподалеку от населенного пункта Каменка. С этой стороны ведется огонь по Ясиноватой, оттуда накануне, 4 июня, был нанесен удар «Градами» по Донецку.

Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция
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Ранее в этот день украинские боевики нанесли удар по Ясиноватой из реактивных систем залпового огня «Град». По населенному пункту было выпущено 45 ракет.

Также в этот день Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град». Отмечается, что огонь велся по Куйбышевскому району Донецка. Также украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

В 13:30 (совпадает с мск) ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов калибром 122 мм со стороны населенного пункта Новомихайловка. В 11:50 украинские войска с той же позиции выпустили в сторону Петровского района Донецка пять снарядов такого же калибра. В 11:40 они выпустили в сторону этого района 15 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Данил Емельянов рассказал о последствиях обстрелов жилых кварталов города со стороны украинских боевиков — он показал поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла, в результате обстрелов со стороны украинских войск 4 июня.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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