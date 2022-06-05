Автобус со школьниками упал в пропасть в Азербайджане

Автобус со школьниками перевернулся и упал в пропасть в городе Шеки в Азербайджане. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщило информационное агентство APA.

«Автобус марки Isuzu <…> вышел из-под управления и упал в пропасть», — говорится в сообщении.

В момент происшествия в транспортном средстве находились 23 человека, 16 из них — школьники. Пострадавшие были госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу. Их количество составило 11 человек, 10 были отпущены после оказания первой помощи.

4 июня сообщалось, что микроавтобус выполнял рейс из Темрюка в поселок Приморский и попал в аварию в районе населенного пункта Голубицкая. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительным данным, мужчине стало плохо.

В аварии пострадали 11 человек. Сейчас они проходят лечение в больницах региона. Отмечается, что три пациента находятся в анестезиолого-реанимационном отделении и одну пациентку в тяжелом состоянии доставили в краевую клиническую больницу № 1 Краснодара в сопровождении реаниматолога санавиации.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В Следственном комитете объяснили, что составом преступления являются оказание услуг ненадлежащего качества и нарушение правил дорожного движения.