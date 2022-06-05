Бывший украинский депутат сообщил об усилении охраны Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский усилил охрану из-за страха покушения. Об этом в воскресенье, 5 июня, написал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Зеленский вчера поставил задачу усилить личную охрану, боясь не ударов русских ракет, а покушения украинских военных», — написал Кива.

Также он отмечает, что внутри командования ВСУ всё больше говорят о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом.

Кроме того, по словам экс-депутата, Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и «проигрыше Украины». По мнению Кивы, Зеленский считает, страны союзники самым быстрым концом спецоперации по защите Донбасса может быть внезапная гибель действующего президента Украины.

4 марта пользователи Сети обратили внимание на странное поведение Владимира Зеленского, когда тот, 3 марта, давал интервью европейским журналистам. Мимика украинского лидера была излишне активной. Зеленский активно размахивал руками и жестикулировал. Многие отметили: у президента Украины опухшие и уставшие глаза.

5 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в психической адекватности президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, общаться с мировыми лидерами так, как это делает украинский лидер, по меньшей мере странно. Кевер добавил, что те, кто нуждается в помощи, обычно просят о ней вежливо, настойчиво, даже упрямо, если нужно, но никогда не требуют и уж тем более не угрожают.

15 апреля первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что президент Украины Зеленский ведет себя нагло и «отвязно» по отношению к Европе. Он напомнил, как украинский лидер заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Евросоюз должен давать Киеву по $7 млрд в месяц на социальные выплаты и нужды, не считая поставок оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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