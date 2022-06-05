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Из-за обстрелов со стороны боевиков Украины в ДНР перестало работать телевещание

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Из-за интенсивных обстрелов районов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны боевиков Украины в регионе перестало функционировать эфирное телевещание. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил заместитель директора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев.

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«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием (в Петровском районе Донецка в районе телевышки. — Ред.)», — рассказал Чеботарев ТАСС.

По данным СЦКК ДНР на 18:25 мск, в рамках последнего обстрела по Петровскому району города было выпущено 15 снарядов калибром 155 мм.

В воскресенье, 5 июня, некоторые районы Донецка подверглись массированным обстрелам со стороны украинских националистов. Так, за полчаса боевики выпустили 90 снарядов по ДНР. До этого националисты выпустили 25 ракет из БМ-21 «Град» по двум населенным пунктам ДНР — селу Первомайское и Георгиевке. Еще раньше был нанесен удар по Донецку 20 ракетами из «Градов» по Куйбышевскому району города. Также боевики обстреляли Горловку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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