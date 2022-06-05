Французская журналистка показала момент прилета украинского снаряда

Французская журналистка Кристель Неан, которая на протяжении шести лет занимается освещением событий в Донбассе, попала под артиллерийский обстрел со стороны Украины. Она представила кадры с моментом прилета украинского снаряда, о чем стало известно в воскресенье, 5 июня.

Как рассказала Неан, она со своим коллегой Лораном приехала в местный магазин, когда произошел обстрел.

«Мой коллега Лоран снял момент, когда этот прилет попал рядом с нами. Обычно он делает фото. А тут случайно перепутал кнопку и снял на видео момент прилета рядом с магазином, когда мы все в него входили»,— поделилась Неан.

На представленных записях можно заметить задымление. Также слышны грохот и стоны людей.

Накануне, 4 июня, Кристель Неан из-за обстрела пришлось пять часов сидеть в подвале вместе с мирными жителями. Она также поделилась фотографиями своей машины, на которой можно заметить сильные повреждения.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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