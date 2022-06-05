Как сообщает Fox News, Китай может оставить США без военной техники. КНР поставляет Штатам 17 редкоземельных минералов. Сырье используют в производстве электроники для вооружения. Минералы нужны для микросхем в самолетах, танках и ракетах, передает телеканал «Известия». Без поставок из Китая у США возникнут проблемы со связью с помощью раций. КНР контролирует 90% мирового рынка редкоземельных минералов. В случае остановки Пекином экспорта у Пентагона запасов сырья хватит максимум на год.

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