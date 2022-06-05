Российский футбольный союз (РФС) направил в FIFA протест из-за изображения Крыма на форме футболистов Украины. Об этом РФС сообщила «Матч ТВ» в воскресенье, 5 июня.

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, еще один протест был выражен по факту отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России.

В сообщении уточняется, что сборная России должна была сыграть в полуфинале раунда плей-офф против команды Польши.

7 июня сообщалось, что новую форму представил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. Он отметил, что «это самый ценный контур нашей страны». По словам Павелко, этот силуэт Украины должен придать сил игрокам.

Позднее, 10 июня прошлого года, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от украинской сборной по футболу убрать с формы на чемпионате Евро-2020 «политические» надписи. На форму были нанесены слова «Слава Украине! Героям слава!».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал запретить форму на турнире, отметив, что выражение политической позиции на спортивном соревновании нецелесообразно. Кроме того, он предложил российской сборной выступать на Евро-2020 в форме с контуром Российской империи.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отмечал, что в форме сборной Украины для участия в чемпионате Европы – 2020 присутствуют политические посылы, а идея дизайна призывает к расколу и противоречит принципам европейского футбола.

28 февраля стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборные России от соревнований из-за спецоперации по защите Донбасса.