Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка со стороны боевиков Украины

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 5 июня, оказались кадры последствий обстрела Донецка со стороны боевиков Украины. Украинский снаряд упал недалеко от железнодорожного вокзала.

На кадрах можно заметить, что некоторые здания серьезно повреждены. Видны разбросанные взрывом стекла из выбитых окон, у еще одного дома незначительное повреждение крыши.

Ранее в этот день боевики Украины нанесли удар по Донецку, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град».Огонь велся по Куйбышевскому району Донецка. Также националисты обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

В 13:30 (совпадает с мск) боевики выпустили по Донецку 15 снарядов калибром 122 мм со стороны населенного пункта Новомихайловка. В 11:50 украинские формирования с той же позиции выпустили в сторону Петровского района Донецка пять снарядов такого же калибра. В 11:40 они выпустили в сторону этого района 15 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Данил Емельянов рассказал о последствиях обстрелов жилых кварталов города со стороны украинских боевиков — он показал поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла.

Также в субботу в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о пяти погибших и 20 пострадавших за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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