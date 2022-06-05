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Явка на референдуме в Казахстане составила 67,65%

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Фото: РИА Новости/стрингер
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Явка избирателей на референдуме по поправкам в Конституцию в Казахстане к 18:00 (15:00 мск) составила 67,65%, преодолев необходимый порог в 50%. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила центральная комиссия референдума.

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Согласно законодательству республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.

Референдум о внесении изменений в Конституцию страны начался ранее 5 июня. По словам лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, стране нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В связи с этим он предложил переустроить политическую модель развития, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Кроме того, Токаев назвал его залогом стабильности и неповторения кризисов, подобных январским событиям, в будущем.

Предложение о проведении референдума было внесено Токаевым 29 апреля. Внесенные на референдум поправки в случае принятия изменят ст. 33 Основного закона. Они сократят полномочия президента, усилят роль парламента, воссоздадут Конституционный суд и укрепят правозащитную сферу.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на газ в два раза. 4 января произошли беспорядки в Алма-Ате. Радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января президент Токаев принял отставку правительства. В Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. 9 января власти республики заявили о том, что ситуация в стране стабилизировалась.

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