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Ветеринар из Мариуполя рассказал о спасении животных во дворе дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков в воскресенье, 5 июня, побывал у ветеринара из Мариуполя, который в обычном частном доме начал принимать четвероногих «пациентов», пострадавших от обстрелов украинских националистов.

Стаж работы Романа Литвинова составляет 30 лет. Прием он осуществляет прямо во дворе своего дома.

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Так как он единственный в городе ветеринар, очередь у него занимают уже с 8 утра. Доктор работает без выходных, а некоторым клиентам приходится оказывать помощь удаленно.

«Вот это кошка, которая меня практически спасла. Зовут ее Бусинка, ей восемь лет. Мы в обнимку с ней во время обстрелов прятались», — поделился Роман.

Животных ветеринару Литвинову приносят по абсолютно разным причинам: кто-то был травмирован под обстрелами, кто-то заболел, постоянно находясь в сырых и холодных подвалах.

«Мы приехали с Восточного. Когда уезжали, не забирали вещи, только своих двух котов. Один из них по стечению обстоятельств сгорел, а другой остался. Я до этого слышала о Роме очень часто. Если бы не он, мы бы не знали, к кому обращаться и как спасать наших животных», — поделилась одна из клиенток.

Раньше ветеринар принимал в своей клинике, которая находится недалеко от его дома, буквально через улицу. Последнюю операцию там ему довелось проводить под обстрелами украинских националистов.

«Делали кесарево сечение без света. Зато вместе родили семь щенков корги. Помните, у британской королевы такие любимцы есть. Был взрыв, пришлось использовать фонарик», — рассказал доктор.

Потом на его клинику напали мародеры, которые буквально за ночь забрали всё что могли. Ветеринару пришлось уносить оттуда то, что не успели украсть.

Прием животных Роман Литвинов проводит бесплатно, владельцы питомцев платят только за лекарства и стараются помочь мужчине. При этом к специалисту часто приходят и волонтеры, которые тоже пытаются спасти животных.

6 апреля стало известно, что жители Мариуполя решили помочь бездомным животным и приручили «стаю» кошек. Около 20 животных регулярно приходят к одному из домов за едой, рассказала одна из местных жительниц. По ее заверениям, животные никогда не голодают. При этом они постоянно приходят к жителям вечером, чтобы погреться, создавая «свою» атмосферу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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