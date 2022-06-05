Эрдоган заявил о неизменной позиции по расширению НАТО

Позиция Турции по расширению НАТО и вступлению в альянс Швеции и Финляндии не изменится без выполнения требований Анкары. Об этом заявил в воскресенье, 5 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», — подчеркнул он.

Турция открыто выступает против членства двух этих стран в НАТО из-за их поддержки террористической организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений.

Также он отметил, что созданная странами Запада система обеспечения собственной безопасности разрушается.

Ранее, 1 июня, Эрдоган заявил, что Турция не получила конкретных предложений по урегулированию ее обеспокоенности в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкий лидер пояснил, что Финляндия и Швеция пока что не предоставили ни одного конкретного документа, гарантирующего урегулирование обеспокоенности Анкары.

30 мая Эрдоган заявил, что позиция Турции в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО не поменяется, если со стороны этих государств не будут предприняты нужные шаги. Он пояснил, что Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО.

23 мая президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдских формирований, которые Турция считает причастными к террористической деятельности.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении стран в организацию.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.