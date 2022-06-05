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В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Алекс»

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Фото: TASS/CJ GUNTHER
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Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) в воскресенье, 5 июня, предупредил о сформированном тропическом шторме «Алекс». Он возник в Атлантическом океане и уже к понедельнику может достичь Бермудских островов.

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«Спутниковые снимки показывают, что бывший потенциальный тропический циклон номер один сформировал четко определенный центр и стал тропическим штормом «Алекс», — сообщил NHC в Twitter.

В настоящее время, по данным синоптиков, максимальная скорость ветра превышает 80 км/час, а сам «Алекс» движется на северо-восток со скоростью 35 км/час. Тропическому шторму присваивают имя в момент, когда скорость сопровождающего его ветра достигает отметки в 62 км/час.

Для того чтобы стать ураганом, скорость ветра должна развиться до 119 км/час.

23 августа 2021 года The New York Times со ссылкой на данные властей американского штата Северная Каролина опубликовал данные о смерти минимум пяти человек и пропаже одного без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом.

В ночь на 22 августа затопило Нью-Йорк. Это произошло в результате сильных проливных дождей, вызванных ураганом «Генри».

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