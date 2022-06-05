Политолог указал на намеренное игнорирование западными СМИ обстрелов Донецка

Политолог Андрей Кошкин рассказал 5 июня в беседе с «Известиями», почему западные СМИ молчат о непрекращающихся уже вторые сутки обстрелах жилых кварталов Донецка со стороны украинских войск. При этом в это же время эти иностранные издания охотно пишут о взрывах в Киеве и боевых действиях в Северодонецке.

«Иностранным СМИ было выгодно игнорировать восемь лет обстрелы жилых кварталов Донецкой и Луганской областей, а ныне республик, которые уже признаны Российской Федерацией. Сегодня игнорирование вписывается в контекст всех этих игнорирований», — отметил политолог.

Он указал, что западные СМИ больше пытаются освещать срежиссированные Киевом провокации против РФ, наподобие ситуации в Буче или удара по Краматорску. Кошкин отметил, что они готовы развивать подобные темы в информационном пространстве.

Также политолог объяснил, почему зарубежные СМИ публикуют заявление Киева о том, что украинские войска якобы отвоевали часть Северодонецка, в то время как Москва эти заявления полностью опровергает. И информацию российской стороны иностранные СМИ также игнорируют.

«Дело в том, что в Северодонецке давно уже идет аналитический разбор в информационном пространстве, который инициируют прежде всего источники из Киева, которые говорят, что это некая ловушка, маневр, чтобы заманить наши войска. Мы речь ведем об агломерации. Северодонецк и Лисичанск разделены рекой, мы понимаем, что всё происходит в комплексе. Сегодня Северодонецк мы практически освободили и выходим к Лисичанску, чтобы в дальнейшем выйти на направление Краматорска», — пояснил он.

Кошкин подчеркнул, что западные СМИ акцентируют внимание только на каких-либо успехах Украины.

«Все СМИ Запада ангажированы под успехи Украины, они проводят информационные операции, чтобы воздействовать на обывателя на Украине и европейских государств, которые должны понять, что Россия терпит неудачу, а у Украины «перемога» (на украинском означает победа. — Ред.)», — подытожил политолог.

Так, проверив новостные ленты ведущих зарубежных СМИ, лишь телеканал CNN кратко написал о гибели пяти человек при взрывах под Донецком, подчеркнув при этом, что Украина редко его обстреливает. Британское издание BBC, газета The Guardian, немецкий журнал Der Spigel, телеканал Sky News и другие информационные площадки проигнорировали обстрелы Донецка.

Российские войска действительно нанесли удар по окраинам Киева: однако они были произведены не по жилым кварталам, а исключительно по военным объектам. Так, в Минобороны РФ рассказали, что ВС России уничтожили на окраине Киева поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику.

Днем ранее в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о пяти погибших и 20 пострадавших за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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