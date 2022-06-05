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Fox News рассказал о возможности Китая оставить США без оружия

Fox News: Китай оставит США без оружия, прекратив поставки редкоземельных минералов
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Фото: Global Look Press/Karolis Kavolelis
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Если Китай решит прекратить поставки редкоземельных минералов в США, то американские военные останутся без оружия. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

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По мнению журналистов, без редкоземельных минералов перестанут летать самолеты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью.

«Эти 17 металлических минералов составляют почти все электронное оборудование, включая самое важное оружие вооруженных сил США, такое как истребители F-35, танки M1 Abrams, ракеты класса «земля-воздух», портативные радиостанции и все, что между ними», — говорится в публикации.

Отмечается, что Китай контролирует почти 90% мировых поставок минералов, а в самих США производство и добыча этих ресурсов ограничена из-за жесткого экологического законодательства.

Сенатор Том Коттон предупредил, что запасов Пентагона хватит максимум на год.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 мая заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает Китайскую Народную Республику (КНР) в качестве «самого серьезного долгосрочного вызова» текущему международному миропорядку. По его мнению, Китай — единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и всё растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого.

Ранее в этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на то, что Китай предпринимает попытки контролировать критически важные объекты западной инфраструктуры.

21 мая глава комитета национальных штабов вооруженных сил США Марк Милли в ходе выступления в Вест-Пойнтской академии заявил о стремительном возрастании конфликта между мировыми державами.

По его словам, Америка больше не является неоспоримой мировой державой, так как ее господство испытывают Россия, Китай и Северная Корея, а также нестабильность и терроризм на Ближнем Востоке и в Африке.

19 мая председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) призвал их противостоять политике силы.

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