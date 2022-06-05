В NYT заявили о вреде мировой экономике из-за нефтяного эмбарго ЕС

Поэтапный отказ Евросоюза (ЕС) от импорта нефти из РФ скорее нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам Москвы от экспорта энергоресурсов. Об этом в воскресенье, 5 июня, заявил обозреватель The New York Times (NYT) Клиффорд Краусс.

По его словам, подобным решением европейские лидеры и США попытались ослабить Россию, лишив ее дохода от продажи энергоресурсов. Однако европейским компаниям из Европы придется искать новых поставщиков топлива, чтобы найти такую нефть, которую их заводы смогут перерабатывать так же, как и российскую.

«Эта попытка опасна и может провалиться. Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от ее продажи уменьшатся незначительно», — заявил Краусс.

Аналитик выразил уверенность, что несмотря на нефтяное эмбарго, Европа продолжит зависеть от российского природного газа, и эта ситуация может «длится годами».

Шестой пакет антироссийских санкций был утвержден Евросоюзом 3 июня. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев, а через восемь месяцев — прекращение импорта нефтепродуктов.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за все время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Комментируя новый блок антироссийских мер, принятый Европой, президент России Владимир Путин 3 июня назвал политику Евросоюза в энергетике недальновидной. Глава государства добавил, что попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен» и добавил, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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