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Чемпионат Украины по футболу возобновится в августе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в воскресенье, 5 июня, анонсировал возобновление чемпионата Украины по футболу в интервью с агентством Associated Press.

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«Мы приняли решение совместно с президентом (Украины Владимиром Зеленским), что возобновим чемпионат Украины в августе. Футбольные соревнования будут проходить на всех уровнях. Это премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы, а также женский чемпионат», — заявил Павелко.

Глава ассоциации указал на важность футбола, так как он может помочь в будущем, несмотря на «отсутствие оптимального психического состояния сейчас».

4 июня капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл накануне стыкового матча с Украиной за право участия в чемпионате мира по футболу в Катаре заявил, что в случае победы не станет извиняться перед украинцами. Он указал важность этого матча, так как в случае победы валлийцы попадут на чемпионат мира впервые за 64 года.

Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 по мск. Победитель попадет на чемпионат мира 2022 года в Катаре в группу B, где встретится с Англией, Ираном и США.

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