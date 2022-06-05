Скончался известный грузинский режиссер Темур Чхеидзе

В возрасте 78 лет скончался грузинский и российский театральный и оперный режиссер Темур Чхеидзе. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила телекомпания «Рустави 2».

«Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков», — отметили в сообщении.

В 1981 году он стал народным артистом Грузии, а в 1994-м — народным артистом РФ.

В 1997 году получил высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотая Софи» в номинации «Лучшая режиссура» за роль в спектакле Жана Ануйя «Антигона».

Причина смерти режиссера не уточняется.

1 июня стало известно о смерти бразильского режиссера Милтона Гонсалвеcа, известного в России по популярному сериалу «Рабыня Изаура». Он ушел из жизни 30 мая в возрасте 88 лет. Гонсалвеc скончался у себя дома из-за последствий ишемического инсульта, который перенес два года назад.